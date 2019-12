Spielzeug aus der Sowjetunion Dresden lädt zur "Konferenz der Plastiktiere"

Auch Spielzeugbären werden ausgestellt Bildrechte: Sammlung Köpcke & Weinhold, Berlin

Auch in der DDR entwickelten herausragende Gestalter wie Ali Kurt Baumgarten aus Thüringen künstlerisches Spielzeug für den osteuropäischen Markt wie zum Beispiel den Badefisch. Ein gelungenes Spielzeug habe einen Charakter – in der Hand eines Kindes werde es lebendig, sagt der Petersburger Designer Lew Smorgon. Er ist einer der sieben herausragenden Gestalter, den Sammler und Leihgeber Sebastian Köpcke in mühevollen Recherchen den namenlosen Plastiktieren wieder zuordnen konnte. Die Ausstellung gibt so auch einen Einblick in außergewöhnliche Künstlerbiografien, die von den 20er- bis in die 80er-Jahre reicht.