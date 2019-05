"Kosmos Chemnitz - Wir bleiben mehr" Chemnitz plant Neuauflage von #wirsindmehr-Konzert

"Wir werden an einem Tag alles zeigen, was diese Stadt kann und was diese Stadt ausmacht", sagte Sören Uhle, Geschäftsführer der Stadtmarketing-Gesellschaft, am Dienstag bei der Konzeptvorstellung. Man wolle nicht nur Bühnen in die Stadt bauen, sondern den Stadtraum erobern. Dabei wolle man nicht den Anschein erwecken, dass sich der 3. September wiederholen ließe: "Wir können den Pokal nicht noch einmal aus dem Schrank holen", sagte Uhle. Er sehe es als Erfolg an, wenn 20 000 Besucher kämen.