Zum Abschlusskonzert einer "internationalen Liedertournee der FDJ" im Oktober 1983 darf der Panikrocker nun im Palast der Republik auftreten: Vier Lieder vor erlesenem Publikum: in der ersten Reihe FDJ-Chef Egon Krenz und weitere Funktionäre. Die FDJ vergibt auch die rund 4.000 Eintrittskarten. Es gibt keinen öffentlichen Verkauf. Lindenberg bringt seinerseits noch ein künstlerisches Schwergewicht mit in die DDR: Harry Belafonte. Das ganze Konzert und damit auch Lindenbergs Ansagen läuft zwar zeitversetzt, aber ungeschnitten im DDR-Fernsehen. Während der Veranstaltung sagt Lindenberg:



"Wir spielen heute Abend für den Frieden und für alle Menschen in der DDR, zum ersten Mal, für euch hier in der Halle und für euch zu Hause an der Glotze. Wir finden das total Spitzen-Spitze, dass wir hier sind. Und dass wir - wie sonst in der Bundesrepublik - hier in der DDR an einer Friedensveranstaltung teilnehmen können und unseren Standpunkt vertreten und bekräftigen können: Von deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen." Bis dahin dürften die Funktionäre zufrieden sein. Doch dann holt der unberechenbare Lindenberg zu einem Rundumschlag aus: