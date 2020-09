Der Komponist und Sänger Ronald Bell ist tot. Der Mitbegründer der weltweit erfolgreichen Funk-Kool & The Gang starb am Mittwoch im Alter von 68 Jahren in seinem Haus auf den Amerikanischen Jungferninseln, wie sein Manager der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Aus der Disko-Ära

Ronald Bell wurde 1951 im US-Staat Ohio geboren. Zusammen mit seinem Bruder Robert und fünf Freunden gründete er Anfang der sechziger Jahre in New Jersey Kool & The Gang. Die Band feierten in den siebziger und achtziger Jahren weltweite Erfolge. Zu den Hits gehören "Celebration", "Jungle Boogie", "Fresh", "Cherish" oder auch "Ladies' Night". Die Songs "Celebration" und "Jungle Boogie" hat Ronald Bell geschrieben und produziert.

1978 gewann die Band einen Grammy für ihren Beitrag zur Musik des Disko-Films "Saturday Night Fever" mit John Travolta. Darüber hinaus gab es zahlreiche weitere Auszeichnungen, wie den American Music Award, den Soul Train Legend Award Kool und einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Kool & The Gang haben weltweit mehr als 70 Millionen Alben verkauft.

Die Band Kool & The Gang 1985 Bildrechte: IMAGO

Der Entdecker der Fugees