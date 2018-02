Das sind die Kraftwerk-Puppen - oder doch nicht? Bildrechte: EMI Music

Auf die Spitze trieb die Band ihr Konzept, als sie irgendwann damit anfing, uniform gekleidete Roboter als vermeintliche Musiker auf die Bühne zu stellen und sich selbst im gleichen Outfit zu Konzerten an anderen Orten zu präsentieren. Kraftwerks Album "Die Mensch-Maschine" wurde so beispielsweise in London und Paris gleichzeitig uraufgeführt und bis heute weiß man nicht genau, wo die Computer und wo die echten Kraftwerk-Musiker spielten.



Der Nachteil von Influenzern ist, dass ihre Zöglinge nach und nach erwachsen werden und mittlerweile rechts und links an der Band vorbeigezogen sind. Innovative elektronische Musik erwartet man heute weniger von Kraftwerk als von ihren Söhnen und Töchtern - doch die hätte es ohne die Elektro-Pioniere aus Düsseldorf so nicht gegeben. Und innovativ sind sie noch immer. Bei den jüngsten Grammy Awards erhielt Kraftwerk für "3-D The Catalogue" einen Grammy für das beste Dance- und Electronic-Album des Jahres.