Was aber soll ein Staat auf der Opernbühne? Das "Ding" an sich sei schwer greifbar und noch schwerer in Bilder zu fassen, meint der Komponist und reflektiert über die Rolle des Staates in Zitaten, beziehungsweise indem er zwischenmenschliche Beziehungen auf den Staat überblendet. Ob Liebesbeziehung, Westernduell, innerfamiliärer Streit oder gar Mord: Der Staat ist immer dabei!



Konzeptkünstler Kreidler versteht sein neuestes Musiktheater als inhaltlich ambitioniertes Experiment. Er glaubt an die Erneuerung und Erweiterung der Gattung OPER, daran, dass sie Anschluss an das Sprechtheater, an Performance- und Konzeptkunst, den Experimentalfilm findet und dass es für eine Oper wie diese eine pointierte Idee braucht. Also setzt er seine Protagonisten in ein fiktives Verhältnis zum Staat, nutzt dafür alte, nachsynchronisierte Spielfilme, greift Musik unterschiedlicher Epochen auf, mit der man seiner Meinung nach heute wunderbar multimedial weiterarbeiten könne.