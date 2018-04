Der Abdruck eines Kreisels entsteht Bildrechte: Hochschulpressestelle

Karin Schmidt-Ruhland, Professorin für Spiel- und Lerndesign, verwendet gern Spielklassiker in der Aufgabenstellung an die Studierenden zu Beginn des Studiums. So lag auch das Semesterprojekt zum Kreisel in ihrer Hand. Dabei sollten die Studierenden zuerst an verschiedene Materialen herangeführt werden und die Werkstätten der Kunsthochschule kennenlernen. "Jeder von uns kennt den Kreisel als Holzkreisel, den muss man erstmal drechseln. Man steht an der Drechselbank, dreht den Kreisel - da ist das Arbeiten mit dem Kreisel schon Rotationssymmetrie. Das Nächste wäre dann das Abformen des Kreisels, um eine Form z.B. aus Gips zu erstellen, die man dann mit anderen Materialien ausgießen kann, um sich so langsam an die Modellbautechniken heranzutasten", erklärt Ruhland.