Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wünscht sich, dass überregionale Medien näher an den Osten heranrücken. Kretschmer sagte MDR KULTUR, je weiter die Redaktionsstuben entfernt sind, desto unschärfer, aber härter würde deren Urteil ausfallen.

"Das haben wir in den vergangenen Jahren häufiger erlebt. Das ist ärgerlich. Und das sollten sich die überregionalen Medien auch wirklich annehmen." Der Osten brauche da keine Krokodilstränen, sondern Engagement der Redaktionen. "Redakteure, die vor Ort sind, sehen die Dinge häufig anders als die Redaktionsleitung im fernen Hamburg oder München", so Kretschmer weiter.

Der sächsische Ministerpräsident lobte in diesem Zusammenhang das Format "Zeit im Osten" der Wochenzeitung Die Zeit. Er nennt es "eine beeindruckende Publikation, die wirklich ganz nah dran ist." Die Rubrik mache Die Zeit bezogen auf Ostdeutschland wesentlich objektiver als sie es noch vor zehn Jahren gewesen sei. Für Kretschmer sei es ein Vorteil, dass die neuen Länder so eine Bedeutung hätten und es so ein Format gebe.