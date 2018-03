Buchtipp "Hard Revolution" - das Opus Magnum von George Pelecanos

Er kaufte sich nur Alben, bei denen er spürte, dass sie zeitlos waren, von denen er annahm, dass er sie sich noch in dreißig Jahren anhören würde: Otis Blue und "The Great Otis Redding Sings Soul Ballads", Arethas "I never loved a man the way I loved you" und das komplette Album, das alle schwarzen Brüder und Schwestern in seinem Umfeld zu besitzen schienen: James Browns legendäres "Live at the Apollo".

Auszug aus dem Roman "Hard Revolution"