In der ersten Episode ging es um rechte Polizeibeamte. In der letzten Folge ging es bei "Schlachten und Zerlegen" um die Fleischindustrie. Man denkt immer bloß an Nordrhein-Westfalen, wo die Fleischindustrie situiert ist, weil es in den Medien so häufig vorkommt – aber natürlich gibt es auch in Weißenfels ein großes Werk, und es gibt die Halberstädter Wurst und so weiter. Da lässt sich natürlich ziemlich viel finden, was Kriminalität angeht. Ob Menschenschmuggel, Schwarzarbeit und so weiter. Da findet man schon einiges.