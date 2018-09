Der Schriftsteller Horst Bosetzky ist tot. Er gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Krimiautoren. Wie der Jaron Verlag am Montag unter Hinweis auf die Familie mitteilte, starb Bosetzky am Sonntag in Berlin nach langer Krankheit. Bosetzky wurde 80 Jahre alt.

In den 70er-Jahren ist der Autor unter dem Pseudonym -ky bekannt geworden. Lange ließ er seine Leser im Unklaren über seine wirkliche Identität. Erst nach vielen Jahren als Schriftsteller gab er sich als anerkannter Soziologieprofessor zu erkennen. Sein wissenschaftlicher Wirkungsbereich war hierbei die von ihm mitbegründeten Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Berlin, wo er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2000 wirkte.



Bosetzky gilt als Erfinder des "Sozio-Krimis", bei dem er bewusst gesellschaftlich brisante Themen aufgriff. So betrachtete er Mobbing, Sektenwahn oder Ausländerhass, vorzugsweise mit Bezug zu seiner Heimatstadt Berlin.

-ky wurde geradezu zum Inbegriff des 'Sozio-Krimis', der die Leichen nicht zur gefälligen Abendunterhaltung liefert, sondern mit ihnen ausdrücklich aufklärerische Absichten verbindet. Autor und Kritiker Rudi Kost über Horst Bosetzky