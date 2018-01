Järvi führt dabei drei Mal in die musikalische Welt seiner skandinavischen Heimat. Im Januar startet die Festivalreihe unter dem thematischen Schwerpunkt "Wasser & Eis", den Naturgewalten, die das Leben im Norden Europas bestimmen. Järvi will mit diesem ersten Festivalschwerpunkt aber zugleich an die Befreiung und Unabhängigkeit Finnlands, Estlands, Lettlands und Litauens von Russland sowie Islands von Dänemark erinnern, die vor 100 Jahren errungen wurde. Im April geht das Festival dann ätherisch weiter, "Luft" ist das musikbestimmende Stichwort. Zum Abschluss des neuen KRISTJAN JÄRVIs MDR FESTIVALS verbinden sich im Juni Himmel und Erde musikalisch unter dem Motto "Erde & Licht".

Kristjan Järvi wurde 1972 in Tallinn geboren, der heutigen Hauptstadt von Estland am Finnischen Meerbusen. Bildrechte: MDR/Peter Adamik

Beim ersten Konzert am 10. Januar erklingen Werke isländischer Künstler, so des mit dem Golden Globe ausgezeichneten Filmkomponisten Jóhann Jóhannsson oder von Jónsi , bekannt als Gitarrist und Sänger der Band international erfolgreichen Band Sigur Rós. Auch einige Sätze aus "Drowning" der Elektropop-Band Múm aus Reykjavik stehen auf dem Programm sowie Kompositionen von Daníel Bjarnason. Die Musikauswahl belegt, dass das kleine Land die Genregrenzen überspringt, Cello trifft hier gleichberechtigt auf Schlagzeug und Traditionen auf Moderne.

Dobrinka Tabakova Bildrechte: MDR/ Sussie Ahlburg

Eine Woche später gibt es am 17. Januar die Uraufführung des 4. Klavierkonzerts des schwedischen Pianisten Niklas Sivelöv zu hören. Der Komponist spielt sein Werk selbst am Piano, zudem interpretiert er das meditativ-poetische Soloklavierwerk "1981" des estnischen Komponisten Lepo Sumera. Mit zwei Werken gibt es an dem Abend auch einen Ausschnitt aus dem Schaffen der britisch-bulgarische Komponistin Dobrinka Tabakova zu hören, sie ist in dieser Saison Composer in Residence beim MDR. Eigens für die Aufführung ihres Werkes "Lufttrumma III" für Schlagwerk und Orchester ist zudem die schwedische Komponistin Marie Samuelsson angereist.