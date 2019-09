In der Oper geht es die vergebliche Liebe Hoffmanns zu drei verschiedenen Frauen: Zu Olympia, die sich als künstliche Puppe erweist, zu Antonia, die für diese Liebe ihre Gesangskarriere opfert und daran stirbt, und schließlich die Liebe zu Giulietta, die dem Dichter das Spiegelbild raubt. Der hat durchweg einen Gegenspieler, den teuflischen Lindorf, der diese Frauen begehrt, verführt und betört. Auf Hoffmanns Seite steht allerdings eine Muse, die sich als Niklaus ausgibt und ihn inständig anfleht, sich nicht immerzu in andere, aus ihrer Sicht falsche Frauen zu verlieben.

Das Fantastische an dieser Inzsenierung: Regisseur Christian Weise und seine Ausstatterinnen Paula Wellmann (Bühne) und Lane Schäfer (Kostüme) haben eine kunterbunte Zauberwelt geschaffen, in der alle möglichen Zitate eingebaut werden: Filmfiguren, Comicfiguren, viel bildende Kunst und nicht zuletzt der französische Dichter Arthur Rimbaud mit zahlreichen Texten.

Die Offenbach-Oper wurde dabei schon ziemlich verfremdet. Von Anfang an bekommt Hoffmann hier ein Spiegelbild zugeteilt, eine Art Widerpart – er selbst wird dargestellt mit schwarzem Haar, das stumme Gegenüber ist blond. Das ist durchaus originell, denn die beiden verschiedenen Seiten des Helden zeigen nicht zuletzt dessen Zerrissenheit. Der Olympia-Akt gipfelte allerdings in Buh-Rufen und einem "grausam!" aus dem Publikum, weil die eingesetzte Puppe sinnbildlich für recht drastischen, damit aber auch nahegehenden Kindesmissbrauch stand. Schauspielerisch war das grandios gemacht, wirklich grausam – aber man muss eben bereit sein, sich darauf einzulassen, mitzudenken, sich auch anrühren zu lassen.

Auch musikalisch hat diese Operette einiges zu bieten: Eine tolle Kapelle – die Staatskapelle Weimar, einen tollen Opernchor des DNT und tolle Solistinnen und Solisten – allen voran der Kanadier Chris Lysack als Hoffmann, der einen schmetternden Tenor hinlegt, aber während der Premiere leider in den Höhen hörbar an seine Grenzen geriet. Aber das kann natürlich auch am Premierenfieber gelegen haben. Nichts zu spüren davon war bei den drei Damen – Yiva Stenberg als Olympia, Emma Moore als Antonia und Heike Porstein als Giulietta. In dieser Oper gibt es jede Menge Partien, die alle irgendwie Hauptpartien sind, aber an keiner gab es wirklich etwas auszusetzen. Besonders ins Herz geschlossen hat das Publikum die Muse, die von Sayaka Shigeshima wirklich bezaubernd gespielt und sehr überzeugend gesungen worden ist.