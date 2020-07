MDR KULTUR: Will "Gangs of London" eine moderne Mafia-Serie sein?

Es wirkt wie ein Versuch von Sky Großbritannien der Welt zu beweisen, dass sie auch eine Mafia-Geschichte erzählen können. Dabei ist aber bestenfalls die Machart der Serie modern. Der Serienschöpfer, der Waliser Gareth Evans, gilt als Meister der harten Martial-Arts-Filmen, wie dem indonesischen B-Movie "The Raid". Der Fim wirkt mit den brutalen Kämpfen und den endlosen Schießereien wie eine Mischung aus Schundfilm und Tarantino, die mehr am Videospielästhetik erinnert.

Vor allem die Gewalt in "Gangs of London" wird von einigen Kritikern gefeiert, von Zuschauern jedoch oft als verstörend abgelehnt. Wie brutal ist die Serie denn?

So brutal, dass ich mehrere Male erwogen habe, die Serie einfach abzubrechen. Vor allem ist es eine sinnlose, sadistische und irgendwie kranke Brutalität, die sich am Leiden der Opfer ergötzt. Das ist vor allem deshalb so ärgerlich, weil "Gangs of London" darüber hinaus eine reine Genreserie ist, die eigentlich nichts über London, über aktuelle Politik und die Communities erzählt, die hier eine Rolle spielen. Hier werden Menschen verbrannt, mit Macheten zerhackt und brutal gefoltert. Das Ganze ist nach einer Weile ermüdend und immer völlig unrealistisch.

Bei aller Ablehnung der Brutalität und der 0815-Story ist "Gangs of London" durchaus spannend und überzeugt teilweise auch mit guten Darstellern. Am stärksten ist die Serie, wenn sie als Familiendrama oder als Geschichte um Freundschaft und Verrat funktioniert. Manchmal gibt es auch wirklich tragisch Momente. Am interessantesten ist die Figur eines afrobritischen Undercover Cops, der sich in eine Frau verliebt, die einem Gangsterclan angehört. Der Ermittler schmeichelt sich beim jungen Mafiaboss Sean Wallace einschmeichelt und völlig verwirrt ist. Aber immer wenn die Serie den Betrachter in den Bann zieht, beginnt eine neue Gewaltorgie. Warum so viele Kritiker Brutalität und Gewalt anziehend finden, verblüfft mich selbst. Sie sind oft abgestumpft und sprechen der Brutalität eine gestalterische Ebene zu, die es nicht gibt, Es scheint, als wollten sie sich und der Welt beweisen, wie sehr sie im Mainstream verhaftet sind.