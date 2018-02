Künftiger Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons: Orchester und Publikum sind wie eine Familie

Der künftige Leipziger Gewandhauskapellmeister, Andris Nelsons, will die Bindung zwischen dem Publikum und seinem Orchester stärken. Er wolle die Menschen noch mehr in die Orchesterarbeit einbeziehen, sagte er in einem exklusiven Gespräch mit MDR KULTUR. Dabei könnten Probenbesuche ebenso eine Rolle spielen wie Publikumsdiskussionen.