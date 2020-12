Bereits zum dritten Mal in Folge findet die Benefizauktion des Künstlerhauses 188 statt, bei der zugunsten des "Vereins zur Förderung der Palliativmedizin am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara e.V." Geld gesammelt werden soll. In diesem Jahr ist es jedoch coronabedingt eine digitale Auktion. Zum Verkauf stehen 23 Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region Halle.