Künstliche Intelligenz im Film

"Eine Maschine, die ein menschliches Bewusstsein hat, zu konstruieren, ist nicht die Geschichte der Menschheit. Es ist die Geschichte von Göttern." - diese Worte fallen relativ früh in "Ex Machina", einem Science Fiction aus dem Jahre 2015. Sie drücken unverhohlene Begeisterung aus für ein Projekt, bei dem es um die Konstruktion eines weiblichen Androiden geht.

Für den Zuschauer hört sich dieser Göttervergleich gar nicht so eindeutig positiv an. So sehr darin eine Würdigung menschlichen Schöpfertums liegt, eine andere Komponente gesellt sich hinzu: Anmaßung. Und dabei spielt es keine Rolle, ob der Zuschauer diese Einschätzung der Anmaßung teilt oder ob er auf Grund seiner Filmerfahrung weiß, dass der göttliche Vergleich anmaßend interpretiert werden kann.

Grundsätzliche Existenzfragen

Unter der Terminator-Fassade befindet sich Metall und Elektronik. Bildrechte: dpa Die Schaffung, die Entstehung künstlicher Intelligenz verhandelt das Kino häufig. Denn diese Thematik kann man von vielen Seiten beleuchten, sie wirft viele Fragen auf. Ethische, philosophische, rechtliche, politische.



Gerne wird zur Illustration der Android herangezogen - wegen seiner Menschenähnlichkeit. Was aber macht ihn zum Androiden? Und uns zum Menschen? Kann der Mensch davon ausgehen, dass ihm das Maschinenwesen auf ewig dient und nicht über den Kopf wächst - mit allen katastrophalen Konsequenzen? Darf er überhaupt davon ausgehen? Muss so ein Wesen nicht gleichberechtigt sein?

Pinocchio mit Schaltkreisen

Dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten? - Ja. - Würden Sie sich eine Zeit um Spot kümmern? - Ihr Tier meinen Sie? Natürlich tu ich das. - Sie müssen ihn einmal am Tag füttern. Und Sie müssen mit ihm reden. Sagen Sie ihm, dass er ein hübscher Kater ist. Und ein guter Kater. - Ich werde ihm Futter geben. Gespräch mit dem Androiden Data in "Star Trek"

Im Schießen sind sie vereint, egal ob Androide Data (links), menschlicher Captain (m.) oder extraterrestrischer Klingone (r.) Bildrechte: IMAGO Der Androide Data ist eine äußerst populäre Figur aus dem Star Trek-Universum. Und er offenbart sich als Katzenfreund. Dass er Androide ist, wird sichtbar an seiner außergewöhnlichen Kraft und nicht zuletzt an seinen immer wieder auftretenden Schwierigkeiten im Umgang mit Menschen. Aber seine Handlungsweise entspricht absolut humanistischen Prinzipien. Er will über die Menschen nicht hinauswachsen, im Gegenteil, er will so menschlich wie nur irgend möglich sein.



Data mag künstlichen Urspungs sein, für die Crew der Enterprise stellt das kein Problem dar. Er ist voll integriert, wird als Freund angesehen. Ob menschliche oder künstliche Intelligenz, das ist egal - man arbeitet gemeinsam.

Konflikte mit ungleichen Voraussetzungen

Nur ist Data eher die Ausnahme von der Regel. In anderen Fällen kommt es meist zum Zusammenprall, zum Konflikt. Zum Krieg zwischen Mensch und Maschinen wie in "Terminator 2" etwa. Und wenn das Computerprogramm Clu in "Tron Legacy" die digitale Welt verlassen will, droht der gesamten Menschheit Gefahr.

Die menschliche Visualisierung des Computerprogramms Clu in "Tron Legacy" Bildrechte: IMAGO Unsere Welten sind enger verbunden als du denkst. Clu glaubt, wenn ich hier drinnen sein kann, kann er auch draußen sein. Und was dann? Game over! Er kann Unvollkommenheit nicht ausstehen. Was ist unvollkommener als unsere Welt? Zitat aus dem Film "Tron Legacy"

Die Unvollkommenheit der irdischen Welt schafft in den Filmen gerne mal ein gewaltigges Konfliktpotential. Wenn der Computer HAL in Kubricks "2001" Amok läuft, dann lässt sich dies als Kritik an blinder Fortschrittsgläubigkeit lesen. Gemacht wird, was gemacht werden kann.

Ein moderner Frankenstein

In Kubricks "2001" befinden sich die Menschen im Leib der künstlichen Intelligenz, sie ist ihr Raumschiff. Bildrechte: IMAGO Wenn der weibliche Android Ava in "Ex Machina" über Leichen geht, um dem Forschungslabor und in die Freiheit zu entkommen, dann geht es nicht mehr nur um blinde Fortschrittsgläubigkeit. Denn was hat Ava zu erwarten?



Ava handelt in Notwehr. Sie kämpft um ihre Existenz. Eine Existenz, die dem, der sie geschaffen hat, im Grunde egal ist. Wissenschaftler Nathan sieht ihr Dasein nur unter dem Aspekt des persönlichen Erfolgs. Seine Verantwortung dem Leben gegenüber nimmt er nicht wahr. Und man darf vermuten, dass es dem Regisseur Alex Garland dabei nicht nur um den Umgang mit dem künstlichen Leben geht. Es geht wohl nicht zuletzt auch um den Umgang der Menschen untereinander. Wie heißt es doch in "Ex Machina":

Irgendwann sehen uns die KIs rückblickend genau so, wie wir irgendwelche fossilen Skelette in der Wüste von Afrika sehen. Als aufrecht gehende Affen, die durch den Staub rennen mit rudimentärer Sprache und Werkzeugen. Dazu verdammt auszusterben. Zitat aus dem Film "Ex Machina"