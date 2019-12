Eine App mit Kulturtipps für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (und darüber hinaus) ist an sich schon neu. Die App zeigt Ihnen aber auch Kulturerlebnisse, auf die Sie ohne vielleicht nie gekommen wären. Oder haben Sie in letzter Zeit zum Beispiel über Gabriel Tallents Roman "Mein Ein und Alles" nachgedacht? Ein Grund dafür: Sogar Stephen King ist ein großer Fan!

Sie können Wartezeiten hinter sich bringen, indem Sie einmal mehr Ihre Social Media-Timelines aktualisieren. Oder Sie nutzen die Zeit, um sich mit der App gezielt zu informieren, was Sie am Abend oder am nächsten Wochenende unternehmen könnten, welches Buch Sie demnächst lesen könnten oder welche Serie für kurzweilige Abende sorgt. Eine Merkliste hilft, alles, was Sie interessant finden, zu organisieren.