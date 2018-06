Christoph Dittrich, Vorsitzender des Landesverbandes Sachsen des Deutschen Bühnenvereins Bildrechte: dpa

Dittrich verweist im Gespräch mit MDR KULTUR darauf, dass viele Einrichtungen seit Jahren Haustarifverträge bezahlen. Durch die kommunalen Zuschüssen könne sich das nun ändern. Auch hebt er hervor, dass die Menschen so gut und ordentlich für ihre Arbeit bezahlt werden könnten: "Die Summe ist so, dass man wirklich davon ausgehen kann, dass es substantielle Verbesserungen in den Tarifen geben wird. Vermutlich sogar, dass es bis zu einem Herauskommen aus den Haustarifverträgen kommen kann. Sicher ist das örtlich etwas unterschiedlich, aber die Zahl ist so substantiell, dass es zu einer ganz großen Annäherung an den Flächentarifvertrag kommen kann." Mit der vierjährigen Förderungsdauer sieht Dittrich zudem eine gute Laufzeit erreicht, die auch nachhaltig ist.