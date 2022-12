Halle Wie Kultur Geflüchteten aus der Ukraine hilft

Yuliia (rechts) und Katerina (links) sind dankbar, dass sie in Halle untergekommen sind. Aber irgendwann wollen sie wieder nach Hause. Bildrechte: Katharina Hindelang

Lucik sieht seine Zukunft in Halle, hat viele Bekannte und Freunde in der alternativen Szene gefunden. Doch viele andere Geflüchtete wollen so bald als möglich zurück. So auch Yuliaa Pshenichna: "Ich bin dankbar, dass ich hier sein darf, aber ich will nach Hause." Pshenichna ist mit ihren zwei Töchtern aus Kyjiw nach Halle gekommen, hat ihre Eltern zurücklassen müssen. Sie hat ihre siebenjährige Tochter Margo zum Malkurs begleitet. Sie selbst malt an diesem Tag nicht, unterhält sich lieber und macht Fotos für die Großeltern in Kyjiw.