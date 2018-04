"COD1NG DA V1NC1" Kultur-Hackathon startet erstmals in Leipzig

MDR KULTUR: Was ist ein Kultur-Hackathon? Leander Seige: Der Begriff Hackathon ist eine Wortschöpfung, die sich aus den Begriffen Hacken und Marathon zusammensetzt. Da geht es also darum, in einem begrenzten Zeitraum mit bestimmten Daten oder Technologien, neue innovative Projekte zu starten, Produkte zu entwickeln. Und in dem Kultur-Hackathon "Coding DaVinci", den wir dieses Jahr durchführen, geht es darum, mit freien Kulturdaten zu arbeiten, zu zeigen, was man mit digitalisierten Kulturschätzen tun kann.

Was ist dabei in den letzten Jahren entstanden?



In den letzten Jahren sind ganz viele verschiedene Projekte entstanden, beispielsweise eine Weckerapp, die mit Tierstimmen arbeitet: Mithilfe der Daten des Berliner Naturkundemuseums haben die App-Entwickler einen Wecker geschaffen, der einen mit einem Vogelzwitschern weckt und sich erst ausschaltet, wenn man auf dem Display den entsprechenden Vogel antippt. Oder eine Augmented Reality-Anwendung, die die Berliner Mauer virtuell wieder auferstehen lässt, wenn man an der ehemaligen Grenze in Berlin auf sein Smartphonedisplay schaut. Auch Onlinespiele für Kinder, die auf Bildmaterial aus Kinderbüchern des 18. Jahrhunderts basieren sind so entstanden und unzählige andere Anwendungen.



Was ist das Ziel des Projekts?



Unser Ziel ist es, zu demonstrieren, warum es sinnvoll ist, Daten nicht nur online wie in einer digitalen Vitrine auszustellen, sondern dass gemeinfreies Kulturgut auch in einem digitalen Zeitalter weiter verwendet und verarbeitet werden kann von freiwilligen kreativen Menschen.