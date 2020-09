Der Aufschrei blieb aus bei dieser Dresdner Diskussion um einen kulturellen Neubeginn nach vermeintlich überstandener Corona-Krise. Vor dem Kulturzentrum "Scheune" in der Neustadt forderten auch nicht die so genannten "Stummen Künstler" ihre Kunstausübung vor Publikum und ein zumindest existenzerhaltendes Honorar ein. Den 100 Minuten Diskussion war schon anzumerken, dass die Sächsische Akademie der Künste überwiegend namhafte Gäste aus etablierten und staatlich geförderten Großeinrichtungen eingeladen hatte.

Planen ohne Sicherheiten

Die haben sich selbstverständlich auch umstellen müssen. "Man braucht eigentlich einen neuen Führungsstil, man muss sich einstellten auf permanente Veränderung, man hat keine Sicherheit mehr", beschreibt die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden Marion Ackermann die Situation.

Vom Besuchereinbruch und den Einnahmeverlusten von eineinhalb Millionen Euro – bei einem staatlichen Zuschuss von mehr als 20 Millionen – erholt man sich erst langsam wieder. Das Staatsschauspiel Dresden aber startet am bevorstehenden Freitag in die neue Spielzeit mit einer Serie von neun Premieren. Man habe das gesamte Programm für den Herbst umgeändert, erklärt Chefdramaturg Jörg Bochow: "Es wird mehr solistisch agiert, auch bei Dialogen."

Mit Fantasie und Anpassungsvermögen überstehen wir die Kulturkrise schon irgendwie, so der Tenor. Ernüchterung trug Anne Pallas, Geschäftsführerin des sächsischen Landesverbandes Soziokultur, in die nette Runde. Nur ein Viertel des Publikums bedeute zu wenig Einnahmen: "Für einige Einrichtungen heißt das sogar: Wenn wir zu hätten, wäre es wirtschaftlicher!"

Hochkultur und freie Szene: Konkurrenz oder Symbiose?

Wie das heimtückische Virus auch viele latent schlummernde Probleme bloßgelegt hat, war man so schnell bei einer alten Vor-Corona-Debatte: Das Verhältnis von Hochkultur und freier Szene, insbesondere Asymmetrien in der Förderung betreffend. Ulrich Khuon vom Deutschen Theater kann die Vorwürfe des Ausspielens von Sozialem gegen die Kunst schon lange nicht mehr hören. Sein Chemnitzer Kollege Christoph Dittrich, zugleich Präsident der Kulturstiftung Sachsen, beschwichtigte in seiner ausgleichenden Art: "Es gibt diese Konkurrenz nicht. Wenn uns die Corona-Krise irgendwas gelehrt hat, ist es dieses unglaublich symbiotische Verhältnis der kompletten Kulturbranche."

Aus dem Publikum riss der skurrile Künstler Reinhard Zabka vom Radebeuler Lügenmuseum das ebenso alte Thema des Konservatismus und der Platzhirsche in der Kulturförderung an. Anne Pallas von der Soziokultur stimmte teilweise zu. Es sei sehr schwer, jemanden aus einer Förderung rauszuschmeißen, und deswegen sei es auch so schwer, neue Projekte zu fördern.

Digitale Kreativität

Sind die Künste durch erzwungene digitale Ersatzformen zu neuer Kreativität inspiriert worden? Ja, wenn wirklich eine neue Online-Ästhetik entwickelt wurde. Aber die Einstufung als Notbehelf überwog. Christoph Dittrich, Generalintendant der Theater in Chemnitz sieht die digitalen Inhalte als Bereicherung und Zusatzangebot: " Es wird niemals in der Lage sein, die eigentliche Kunst zu ersetzen."

Herausforderungen setzen Ideen frei, das zumindest kann man den Corona-Erfahrungen abgewinnen. Aber die Sorgen überwogen auch bei denen, die existenziell nichts zu befürchten haben. Zum Beispiel die Warnung vor einem Verlust an Internationalität und vor Rückfalltendenzen in Regionalität, was nicht als Attacke auf Wanderer im deutschen Wald und Ostseeurlauber gemeint war.