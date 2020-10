Kulturrat: "Es ist ein Lockdown total für den Kulturbereich"

MDR KULTUR: Ein erneuter Lockdown ist beschlossene Sache. Bund und Länder haben sich hier verständigt. Lockdown light wird das genannt. Das kann man so nicht stehen lassen. Zumindest nicht, wenn man auf die Kulturlandschaft in diesem schönen Land guckt. Das ist dann schon wieder fast ein kompletter Lockdown, denn Theater, Kinos, Konzertsäle etc. haben bitteschön im November zu schließen, also wie beim ersten Lockdown. Mehr dazu jetzt im Gespräch mit Olaf Zimmermann, Geschäftsführer vom Deutschen Kulturrat. Herr Zimmermann, was halten Sie vom Lockdown light?

Es ist kein Lockdown light. Es ist ein Lockdown total für den Kulturbereich. Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

Olaf Zimmermann: Wir haben gehofft, dass die vielen Maßnahmen, die wir eingesetzt haben, die Hygienekonzepte, die wir entwickelt haben, das ausdünnen des Publikums in einer brutalen Art und Weise, dass das ausreichen würde und dass die Politik das auch anerkennen würde. Wir wussten aber schon seit einigen Tagen, dass das aller Voraussicht nach auf uns zukommt und jetzt ist es passiert. Es ist eine fundamentale Einschränkung. Viele aus dem Kulturbereich sind aus dem ersten Lockdown noch gar nicht richtig rausgekommen. Für die großen Kultureinrichtungen kommt der zweite Lockdown. Der hat erhebliche Auswirkungen auf die Künstlerinnen und Künstler, sie haben keine Auftrittsmöglichkeiten, keine Möglichkeiten, ihre Projekte umsetzen zu können. Es ist eine dramatische Situation.

Vor allen Dingen wirklich schwer zu vermitteln. Sie hatten das schon angedeutet. Es wurden Pandemie-Regeln befolgt. Es wurden Pandemie-Konzepte aufgestellt. Nachweislich gibt es geringste Infektionszahlen bei Kulturveranstaltungen. Till Brönner hat ein interessantes Statement bei Facebook losgelassen, er meint: "Irgendwie machen wir was falsch als Kulturschaffende. Offensichtlich haben wir keine vernünftige Lobby. Wir machen alles richtig. Wir befolgen alle Regeln. Und dann kriegen wir wieder eins in die Knie." Was macht denn der Kulturrat falsch, Herr Zimmermann? Sind Sie keine gute Lobby?

Ich hoffe schon, dass wir uns zumindest Mühe geben und haben ja doch in den letzten Monaten einiges erreicht, wenn Sie das Eine-Milliarde-Programm zur Unterstützung von Kultur ansehen, das es ohne den Deutschen Kulturrat nicht geben würde. Ich möchte auch an Till Brönner appellieren, dass so bekannte Künstlerinnen und Künstler wie er sich öfter in die erste Reihe in den politischen Auseinandersetzungen stellen, dann könnten wir vielleicht auch mehr erreichen.

Aber ich glaube es geht gar nicht in erster Linie um den Kulturbereich, beim Lockdown jetzt. Wir sind ein Kollateralschaden, um anderes zu erreichen. Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates