Die Kultureinrichtungen in Ostdeutschland sollen vier Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters gab am Dienstag in Berlin diese Förderung durch das Programm 'Invest Ost' bekannt. Mit dem Geld solle ein möglichst breites Publikum zeitgemäß angesprochen und für das vielfältige und reiche Kulturerbe interessiert werden, so die Ministerin. Grütters beabsichtigt, das Programm auf alle Regionen Deutschlands auszuweiten und das Kulturleben insbesondere in der Breite maßgeblich fördern und stärken.

Mit dem Programm 'Invest Ost' unterstützen wir hervorragende und überregional bedeutsame Kultureinrichtungen in Ostdeutschland. Kulturstaatsministerin Monika Grütters

Sachsen erhält 543.000 Euro

Das Hygiene-Museums in Dresden Bildrechte: IMAGO Sachsen soll aus dem Paket 543.000 Euro für bedeutende Kulturvorhaben erhalten, um die kulturelle Infrastruktur zu erhalten, modernisieren und stärken, so Grütters. Vorgesehen sei das Geld hier unter anderem für die Wiedereinrichtung der Rüstkammer und des Porzellankabinetts im Residenzschloss Dresden, die Neugestaltung des Kindermuseums und Gebäudesanierung des Deutschen Hygiene-Museums in Dresden sowie die Erneuerung der Ausstellung im Schumann-Haus Leipzig.

691.000 Euro für Thüringen

Schloss Altenstein Bildrechte: MDR/Ruth Breer Für Thüringen hält das Paket 691.000 Euro bereit.



Es stehe unter anderem bereit für das "Haus Am Horn" in Weimar, den Kommandantenbau der Veste Heldburg, Schloss Altenstein in Bad Liebenstein und die Bauhaus Keramik-Werkstatt Dornburg.

Förderung auch für Winckelmann-Museum Stendal

Auch Sachsen-Anhalt wird aus dem Bundes-Topf gefördert. Hier soll die Förderung unter anderem in das Winckelmann-Museum in Stendal fließen. Eine konkrete Summe, wieviel Geld nach Sachsen-Anhalt fließen soll, ist noch nicht bekannt.

83 Millionen Euro Förderung seit 2004