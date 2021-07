Kultur im Grünen im Garten des "Bürgerschlosses" von Kromsdorf bei Weimar in Thüringen Bildrechte: Eberhard Dürselen

An einem Sonntag um 15 Uhr erklingt auf der Terrasse des Kromsdorfer Schlosses eine Geige: Tobias Schöne, Student an der nahe gelegenen Weimarer Musikhochschule, gibt ein kleines Solo-Konzert. Rund 50 Menschen hören ihm zu, sie sitzen lauschig unter hohen Bäumen, essen Kuchen, trinken vor Ort gebrautes Bier oder nippen an einem Wein aus Kromsdorfer Reben. Kultur und kulinarische Genüsse finden hier ziemlich ideal zusammen.

Suche nach der idealen Organisationsform

Mitiniator Peter Möller Bildrechte: Eberhard Dürselen Die Szenerie grenzt fast an ein kleines Wunder, wenn man bedenkt, wie es hier noch vor ein paar Jahren aussah.



Der damalige Pächter der Schlossgaststätte verdiente sein Geld hauptsächlich mit privaten Veranstaltungen, erinnert sich der Kromsdorfer Peter Möller:

Meist stand vor dem Schlosspark ein Schild: 'Geschlossene Gesellschaft'. Das hat uns ein wenig geärgert. Wir haben so ein schönes Gebäude, einen tollen Park, so kam bei uns die Frage auf: Wieso kann das nicht der Mittelpunkt des sozialen und kulturellen Lebens von Kromsdorf sein? Peter Möller

Gesagt, getan: Genossenschaft

Hier kommt Selbstgebrautes aus der Zapfanlage. Bildrechte: Eberhard Dürselen Möller und einige weitere Menschen aus dem Dorf fingen an zu überlegen. Sie wollten die Gaststätte selber betreiben und suchten nach einem Alleinstellungsmerkmal, um Publikum anzuziehen. So kamen sie auf die Idee, selbstgebrautes Bier zu verkaufen. Essen sollte es natürlich auch geben – und ein Kulturprogramm. Plötzlich stand das Stichwort "Genossenschaft" im Raum. Denn einerseits brauchte man Helferinnen und Helfer, etwa für den Ausbau der Küche. Und andererseits Startkapital.



"Und weil eben die eingetragene Genossenschaft eine Art Zwitterleben führt, war das für uns die optimale Gesellschaftsform", so Möller. "Die Genossinnen und Genossen machen auf der einen Seite alle aktiv mit, auf der anderen Seite erwerben sie Geschäftsanteile und investieren somit Geld."

Hier kommt man zusammen: Gleichberechtigt

Speisenausgabe am Schloss Bildrechte: Eberhard Dürselen Ein Anteil bei der Kultur- und Brauereigenossenschaft Schloß Kromsdorf kostet 250 Euro. Man kann auch mehr kaufen, hat dadurch aber nicht mehr Stimmrechte – arm oder reich, alle sind hier gleich, so das Motto, das in allen Bereichen gilt. Etwa beim Bierbrauen, wie Stefan Großkopf berichtet. Alle paar Wochen trifft er sich mit ein paar anderen Männern, acht Stunden lang arbeiten sie dann an einem Braugang und produzieren 200 Liter Pils oder Festbier:



"Da hat sich wirklich eine wunderbare Truppe gefunden, aus unterschiedlichen sozialen Ebenen. Wie man sich das eigentlich auch wünscht, beim Sportverein oder ähnlichen Angeboten."

Auch wenn das Ganze mit viel Spaß verbunden ist – nicht nur beim Bierbrauen ist der zeitliche Aufwand, den die Genossenschaftsmitglieder investieren, teilweise hoch. In der Schlossgaststätte gibt es zwei festangestellte Mitarbeiterinnen, alles andere wird im Ehrenamt erledigt.

Streiten erwünscht

Publikum im Garten Bildrechte: MDR / Mareike Wiemann Nicht immer läuft das reibungslos ab, da wo viele mitreden dürfen, wird auch mal ordentlich gestritten. Aktuell gibt es beispielsweise einen Konflikt um verschiedene Nutzungsbedürfnisse: Die einen wollen auf der Schlossterasse Grillen und eine Art Biergarten betreiben, die anderen setzen auf feinsinnige Kulturveranstaltungen – beides zur gleichen Zeit geht natürlich nicht. Peter Möller, der sich im Aufsichtsrat der Genossenschaft engagiert, versucht, konstruktiv damit umzugehen:

Wenn 120 Leute zusammen kommen, dann versteht es sich von selbst, dass es auch Meinungsverschiedenheiten gibt, über die man reden muss. Das Schlimmste ist, wenn sie unausgesprochen bleiben. Und das passiert bei uns nicht, insofern sehe ich das eher positiv als negativ. Peter Möller

Kultur im Grünen

Violinist Tobias Schöne Bildrechte: Eberhard Dürselen Nach einer lauschigen Dreiviertelstunde beendet Violinist Tobias Schöne an diesem Sonntagnachmittag sein Konzert und bekommt ein spätes Mittagessen serviert - denn so läuft das in Kromsdorf, die meist jungen Musizierenden spielen für eine Mahlzeit und Spenden. Auch hier gilt das Prinzip, dass Kultur für alle zugänglich sein soll. Ein echtes Bürgerschloss eben.