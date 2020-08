Die Bedeutung von Kultur hat sich für Jan Kummer auch an der Reaktion auf die Ausschreitungen nach dem Chemnitzer Stadtfest vor zwei Jahren gezeigt. In einer rekordverdächtigen Zeit sei damals das Konzert #wirdsindmehr aus dem Boden gestampft worden, erinnert er sich.

Kummer wurde 1965 in Weimar geboren und lebt seit vielen Jahren als Bildender Künstler in Chemnitz. Seit 1999 nutzt er für seine malerischen Arbeiten die Eglomisierung, eine Hintergrundglasmaltechnik in Kombination mit den Mitteln der Collage aus Stanniol und anderen Papieren, die seinem Blick auf die Welt einem besonderen Ausdruck verleiht. In der Chemnitzer DDR-Alternativband AG Geige war er Gründungsmitglied, das Kunstprojekt fiel durch avantgardistisch-multimediale Musik- und Bühnenperformances auf. Kummer und seine Frau sind die Eltern von Felix und Till Kummer der Band "Kraftklub" und Nina und Lotta der Band "Blond".