Der Wettbewerb um die Europäische Kulturhauptstadt 2025 wird in diesem Jahr wegen der Corona-Epidemie digital ausgetragen. Wie die Kultusministerkonferenz und die Kulturstiftung der Länder mitteilten, solle so das Infektionsrisiko kleingehalten werden und alle Bewerber die gleichen Chancen haben, auch wenn sie sich in einem Gebiet mit erhöhten Fallzahlen befinden. Die Städte Magdeburg und Chemnitz haben sich ebenfalls um den Titel beworben, der zahlreiche Kulturprojekte ermöglicht und internationale Aufmerksamkeit bedeutet.

Video statt Rundgang

Nach einer zweiten Bewerbungsmappe hätte eigentlich eine Gruppe aus höchstens fünf Juroren die beiden Städte in Mitteldeutschland besucht. Stattdessen müssen Chemnitz und Magdeburg nun Videobeiträge vorbereiten, die den Stadtrundgang ersetzen. Auch die Abschlusssitzung soll online stattfinden. In einer Videokonferenz zeigen die Bewerberteams der Städte eine Präsentation und werden anschließend von der zwölfköpfigen Jury befragt. In einer internen Debatte wird dann die Kulturhauptstadt ermittelt und am 28. Oktober bekannt gegeben. Obwohl das Verfahren somit komplett im Internet durchgeführt wird, bleibt der Wettbewerb nicht-öffentlich.

Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper Bildrechte: dpa In den Städten geht nun die Sorge um, dass die virtuellen "city visits" die Stärken der Stadt nicht so gut zeigen können, wie ein richtiger Besuch. Der Oberbürgermeister von Magdeburg, Lutz Trümper, sieht die Entscheidung allerdings sehr pragmatisch: "Es ist schade, die Stadt nicht 'original' präsentieren zu können. Aber es sind für alle Bewerberstädte die gleichen Bedingungen. Wir müssen das akzeptieren und uns jetzt anstrengen, möglichst schnell und professionell die digitale Präsentation der Stadt vorzubereiten. Das werden wir jetzt mit aller Kraft tun, um im Wettbewerb eine echte Chance zu haben."

Entscheidung bis Ende des Jahres