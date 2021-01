Die Kulturminister der Länder ernennen am Montag voraussichtlich Chemnitz offiziell zur designierten Kulturhauptstadt Europas 2025. Die ursprünglich vor dem Jahreswechsel geplante Bestätigung des Titels wurde verschoben, weil es Kritik am Auswahlverfahren gab. Laut Presseerklärung der Kultusministerkonferenz wird die Jury-Vorsitzende Sylvia Amman zunächst die Gelegenheit erhalten, sich zu den Vorwürfen der Medien zu äußern. Im Anschluss soll die formelle Ernennung der Kulturhauptstadt Europas erfolgen.

Seit 2005 stellen die europäischen Länder die Kulturhauptstädte im Rotationsprinzip. 2025 sind Deutschland und Slowenien an der Reihe. Bis Ende September 2019 mussten die deutschen Kandidaten ihre schriftliche Bewerbung bei der Kulturstiftung der Länder einreichen. Von dort wurden die Unterlagen an eine unabhängige, europäische Experten-Jury weitergeleitet, die eine Vorauswahl traf. Die Städte, die danach noch im Rennen waren, mussten bis zum Sommer 2020 detailliertere Bewerbungen abgeben. Daraus wählte das Gremium seinen Vorschlag für eine deutsche Gewinnerstadt aus und gab am 28. Oktober 2020 die Entscheidung für Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas 2025 bekannt.