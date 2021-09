MDR KULTUR: Rainer Robra - Sie sind offenbar als Kulturminister unersetzlich. Im Oktober werden sie 70. Das ist Ihre dritte Legislatur mit Reiner Haseloff, zuvor waren Sie auch Chef der Staatskanzlei. Nehmen Sie an einem Experiment teil zum Renteneintritt mit 75?

Rainer Robra, Kulturminister in Sachsen-Anhalt: Nein, mir hat das in der letzten Legislatur so viel Freude gemacht, dass ich mich habe in Versuchung führen lassen, diese Aufgabe weiterzuführen.

Das klingt spannend, wie sah das Angebot aus?

Das Angebot ist schlicht und ergreifend, dass wir an die Erfolge zur Absicherung der Grundfinanzierung anknüpfen, dass wir beispielsweise die Theaterverträge fortschreiben wollen, die ja in der Gestalt, die sie in der letzten Legislatur gefunden haben, dazu beitgetragen haben, dass Ruhe an den Theatern, Opernhäusern und Orchestern in Sachsen-Anhalt eingetreten ist. Wir haben gerade für die freien Theater eine neue Finanzierungssystematik gefunden.

Es ist viel angefangen worden in den vergangenen fünf Jahren, sicher gestört, aber nicht unterbrochen durch Corona. Wir wollen Perspektiven schaffen in schwerer Zeit, so ist ja auch das Kultur-Kapitel im Koalitionsvertrag überschrieben. Wir wollen aus dem wunderbaren Kulturland Sachsen-Anhalt mit all seinen unglaublichen Potenzialen noch mehr machen.

Sie haben das Kultur-Kapitel des Koalitinsvertrages erwähnt: Das hat aufgrund der nun aus CDU, SPD und FDP gebildeten "Deutschland-Koalition" sozusagen neue Autorinnen und Autoren. Wie hat sich das ausgewirkt, dass die Grünen nicht mehr dabei waren?

Ich muss sagen, es gab zuvor in der Koalition mit den Grünen im Kultur-Bereich keine Differenzen. (...) Kultur eignet sich nicht als Battlefield für Parteien und Fraktionen, die im Grunde alle dasselbe Anliegen haben, nämlich Sachsen-Anhalt nach vorn zu bringen.

Sie sagen, Kultur eigne sich nicht als Battlefield für parteipolitische Auseinandersetzungen. Aber es gab ja durchaus Kritik an Ihnen als Kulturminister, den Vorwurf der Biederkeit, heißt: Was da ist an Institutionen, das wird gefördert und darf sich fortsetzen. Was frei ist, neu und beweglich, also nicht etabliert, da wird Ihnen nachgesagt, dass Sie damit fremdeln ...

Das kann ich nicht wirklich verstehen. Wenn Sie jetzt unsere Landesstelle zur Förderung der freien Theater nehmen, wo ja viele junge und innovative Projekte gebündelt sind: Da werden ihnen die Akteure bestätigen, dass die neue Methodik der Förderung ein Riesenfortschritt ist. Unter Federführung von Sachsen-Anhalt habe sich auch die Theaterrepräsentanten Mitteldeutschlands zusammengefunden. Wir sind im Bereich der Literaturförderung neue Wege gegangen, gemeinsam mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis, den wir durch Krisen gesteuert haben. Wir haben im Bereich der Pflege jüdischen Erbes viele Initiativen mit an Bord geholt.

Wir haben beispielsweise mit so einer Initiative wie dem Heimat-Stipendium von Kunststiftung und Museumsverband auch viele unserer Museen in den kleineren Städten aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt. Gerade jetzt werden die Arbeiten von zehn Künstlerinnen und Künstlern in zehn Heimatmuseen präsentiert.