In diesem Jahr würde der Kulturpalast von Bitterfeld 64 Jahre alt werden. Doch ob es dazu noch kommen wird, kann im Moment niemand sagen. Die letzte Veranstaltung in dem traditionsreichen Gebäude fand im Jahr 2015 statt. Danach diente der Kulturpalast nur noch als Herberge einzelner Vereine. Aber mit dem Auszug des Kunstvereins "Jugendkunstschule Bitterfeld Kreativ" im vergangenen Jahr, verließ die letzte Mietpartei das Objekt. Seitdem steht das Gebäude leer. Und verursacht Kosten.

Rund 200.000 Euro müssen nach Angaben der Gelsenwasser AG pro Jahr aufgewendet werden, um den Kulturpalast zu erhalten. Zu viel für den derzeitigen Eigentümer. Daher tobt schon seit längerer Zeit ein Streit darum, was mit dem Gebäude in Bitterfeld passieren soll. Aufgrund der hohen Kosten hat der Eigentümer Unterlagen beim Landesverwaltungsamt eingereicht, um das Objekt abreißen zu lassen – obwohl es als Kulturdenkmal gelistet wird und damit unter besonderem Schutz steht. Wenn jedoch der Erhalt eines Kulturdenkmals den Verpflichteten "unzumutbar belastet", dann könne ein Abriss trotzdem genehmigt werden. Ginge es nach Bürgermeister Armin Schenk, wäre das aber nur die "Ultima Ratio":

Sollte es zum Abriss kommen, dann würde Bitterfeld ein kulturhistorisches Wahrzeichen verlieren. Eingeweiht am 13. Oktober 1954, wird der damalige "Kulturpalast Wilhelm Pieck" auch heute noch vor allem mit dem sogenannten "Bitterfelder Weg" in Verbindung gebracht. Dabei handelte es sich um kulturpolitische Entscheidungen, die während zweier Konferenzen in den Jahren 1959 und 1964 im Kulturpalast getroffen wurden. Das ausgegebene Ziel war, dass den Arbeitern der DDR ein leichterer Zugang zur Kunst verschafft wird. Dafür wurden Künstler und Schriftsteller gezielt in Fabriken eingesetzt, um die künstlerische Laientätigkeit der Arbeiter zu unterstützen.