Der Durchblick e.V. ist eine Leipziger Psychiatriebetroffeneninitiative. Der Selbsthilfeverein wurde 1990 gegründet und ist aus der Bürgerbewegung der DDR und einem Kunstzirkel auf einer geschlossenen psychiatrischen Station hervorgegangen. Der Durchblick e.V. hat sein Domizil in einer Stadtvilla in der Mainzer Straße 7 in Leipzig. Erster Anlaufpunkt ist die Kontakt- und Beratungsstelle. Hier erhalten Menschen in psychischen Krisen Unterstützung u.a. bei der Bewältigung von gesundheitlichen, sozialen und bürokratischen Problemen. Ein Schwerpunkt ist die Peer-Beratung durch psychiatrieerfahrene Mitarbeiter und Mitglieder.