Die Evangelische Stiftung Neinstedt ist ein sozialdiakonischer Dienstleister in der Behinderten-, Senioren-, Kranken-, Kinder- und Jugendhilfe und in der Gesundheitswirtschaft. Hauptsitz ist in Neinstedt am nordöstlichen Rand des Harzes mit Standorten in den Landkreisen Harz und Börde.