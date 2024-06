Mit ihren historischen Sammlungen in barocker Schularchitektur, ihren Ausstellungen, besonders aber den pädagogischen und sozialen Projekten sind die Franckeschen Stiftungen weit mehr als ein Museum. Im Sinne ihres Stifters besteht der Zweck ihrer Arbeit darin, Menschen aller Schichten aus dem In- und Ausland eine umfassende Bildung und die Fähigkeit zu sozialem Handeln zu vermitteln. In diesem Sinne geben sie Impulse für und beteiligen sich an aktuellen gesellschaftlichen Debatten. Mit stiftungseigenen kulturellen, wissenschaftlichen und sozialen Einrichtungen sowie rund 40 Partnereinrichtungen auf dem Gelände bilden die Franckeschen Stiftungen ein Zentrum kultureller, pädagogischer, wissenschaftlicher, sozialer und christlicher Aktivitäten.