Zudem bietet die Hochschule Dramaturgie als geisteswissenschaftliches Fach sowie das Schauspielstudium am Institut "Hans Otto" an. Hunderte Musik- und Theaterveranstaltungen der Hochschule begeistern das Publikum, so hat beispielsweise das Sommertheater der Schauspielstudierenden seinen festen Platz im Leipziger Kulturleben.