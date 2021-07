Irrsinnig Menschlich e.V. begeistert junge Menschen in Deutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei mit Programmen zur Prävention psychischer Erkrankungen und zur Förderung psychischen Wohlbefindens. Wieso? Psychische Erkrankungen beginnen oft schon im Jugendalter. Doch häufig vergehen mehrere Jahre, bis sich Betroffene Hilfe suchen. Die größte Hürde für sie ist die Angst, stigmatisiert zu werden. Frühe psychische Probleme, insbesondere Depressionen oder Angststörungen, sind für die Entwicklung von Heranwachsenden schwerwiegende Erkrankungen – oft lebenslang. Mit der Präventionsarbeit in Schule, Studium und Ausbildung verkürzt der Verein Irrsinnig Menschlich diese Zeitspanne. Jungen Menschen wird geholfen, ihre Not früher zu erkennen, sich nicht zu verstecken und Unterstützung anzunehmen. Gemeinsam mit krisenerfahrenen Expertinnen und Experten öffnet der Verein Herzen, spendet Hoffnung und macht seelische Krisen besprechbar. Damit wird ein dringendes gesellschaftliches Problem aufgegriffen, das in Schule, Studium und Ausbildung kaum Platz findet, Familien oft überfordert sowie großes persönliches Leid und immense gesellschaftliche Kosten verursacht.

Seelische Gesundheit steht im Zentrum der Vereinsarbeit von Irrsinnig Menschlich e.V. Bildrechte: Irrsinnig Menschlich e. V.