In einem ehemaligen Zisterzienserkloster aus dem 12. Jahrhundert bietet das Museum Kloster Michaelstein spannende Einblicke in die Geschichte der Musik. Besucherinnen und Besucher erleben eine anschauliche Reise durch die Musikepochen, etwa mit historischen Instrumenten oder spannenden Ton-Licht-Inszenierungen. An der Straße der Romanik gelegen, ist das Museum ein touristischer Anziehungspunkt und bietet zudem Klosterführungen, Workshops und weitere Veranstaltungen an.