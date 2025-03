Der Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. ist die Interessensvertretung der Museen im Land. Mitglieder sind von der Altmark bis an die Unstrut und vom Harz bis zum Fläming sowohl Heimat-, Stadt- und Regionalmuseen als auch Weltkulturerbestätten, Landesstiftungen und -museen. Dabei handelt es sich um Geschichts-, Kunst-, Industrie-, Naturwissenschafts-, Literatur-, Musik- und andere Spezialmuseen.



Somit bildet der Museumsverband Sachsen-Anhalt eine große Bandbreite musealer Einrichtungen ab. Die Vernetzung seiner Mitglieder und die Qualitätssicherung der musealen Arbeit gehören zu den zentralen Aufgaben des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt e.V. Nach außen wird der Verband insbesondere an Thementagen wie dem Internationalen Museumstag, dem Tag der Industriekultur oder dem Tag der Provenienz-Forschung aktiv und sichtbar. Diese Tage sollen auch in Zukunft die Aufmerksamkeit auf die Museen in Sachsen-Anhalt und deren Arbeit lenken.