Zu den Telemann-Festtagen Anfang März wird das Werk Georg Philipp Telemanns in seiner Geburtsstadt Magdeburg gewürdigt. Die eindrucksvollen Kompositionen erklingen während der Festtage an historischen Orten wie im Remter des Doms, in der Johanniskirche, im Kloster Unser Lieben Frauen oder im Schinkelschen Gesellschaftshaus. Neben Opern und Konzerten werden auch eine Konferenz ausgerichtet und Exkursionen angeboten.