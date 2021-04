Das Institut für Kern- und Teilchenphysik ist eines von vier Instituten der Fakultät Physik an der Technischen Universität Dresden. Es beherbergt vier hauptamtliche Professuren und zahlreiche Arbeitsgruppen, und seine Aufgabe ist Forschung und Lehre in der Physik.

Das Themenspektrum ist sehr breit und reicht von Grundlagen der Elementarteilchenphysik über Kernphysik zu Anwendungen in Medizin und Technik und der Erforschung von Sternen; ein weiterer Eckpfeiler ist die Wissenschaftsvermittlung mit bundesweiten Programmen vor allem für Jugendliche und Lehrkräfte. Das Institut zählt insgesamt rund 80 Mitglieder. Etwa die Hälfte sind wissenschaftliche Mitarbeitende und Promovierende, die sich vorrangig der Forschung widmen; die weiteren Mitglieder übernehmen Aufgaben in Forschung und Lehre sowie in der Verwaltung und Organisation. Pro Jahr absolvieren etwa 15–20 Studierende ihre Bachelor- und Masterarbeiten am Institut. Zahlreiche internationale Studierende, Mitarbeitende und Gäste bereichern die produktive Institutsatmosphäre.