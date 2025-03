Der Verein "Werkstätten und Kultur Halle (Saale) e.V." hat 2017 das WUK Theater Quartier im ehemaligen "Kulturhaus Kurt Wabbel" gegründet. Bis 2070 besteht ein Erbbaupachtvertrag für das Grundstück am Holzplatz. Der Verein widmet sich der Betreibung und Entwicklung des WUK Theater Quartier als Produktionshaus der Freien Darstellenden Künste.



Das WUK Theater Quartier ist die größte Freie Spielstätte in Sachsen-Anhalt, zeigt bis zu 250 Vorstellungen im Jahr und bietet Probenräume, Werkstätten für Produktionen und Residenzen. 2021 wurden das WUK Theater Schiff und mit "Auf Sendung" das Online-Angebot als neue Spielorte eröffnet. In thematischen Spielzeit-Kapiteln im Rhythmus von 2 bis 3 Monaten werden die kuratierten Produktionen und Projekte präsentiert. Das WUK Theater Quartier ist Mitglied in verschiedenen Netzwerken und Initiativen und gestaltet prägend regional und deutschlandweit die Freie Darstellende Szene aktiv mit. 2021 erhielt das WUK Theater Quartier den Theaterpreis des Bundes.