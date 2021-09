Der Landeskulturrat Thüringen hat die Landesregierung aufgefordert, der Kultur im Freistaat eine langfristige Perspektive zu sichern. Präsident Zipf sagte MDR KULTUR, man sei jetzt anderthalb Jahre mit kurzfristigem Pandemie-Management beschäftigt gewesen. "Jetzt langsam müssen wir wieder in den Modus umschalten, dass wir über mittel- und langfristige Entwicklungen sprechen", so Zipf. Das sei "vor dem Hintergrund der nicht vorhandenen Mehrheiten" im Parlament natürlich erschwert. Es sei aber möglich. Dabei dürfe man sich auch von den finanziellen Folgen der Pandemie für den Landeshaushalt "nicht ins Bockshorn jagen" lassen.

Zipf sprach von einem "evolutionären Weg" für Regelungen in weiteren Sparten, etwa im Bereich Soziokultur. Am Ende könnten dann alle Sparten-Regelungen in einem Kulturgesetzbuch zusammengefasst werden, wie es etwa in Nordrhein-Westfalen schon geschehen sei.