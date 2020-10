Offene Briefe Kulturschaffenden in Thüringen und Sachsen-Anhalt sehen existentielle Bedrohung

Ebenso wird kritisiert, dass trotz der "enormen Kraftanstrengungen des letzten halben Jahres, ihre Angebote unter die Maßgaben eines engen und stringenten Infektionsschutzes zu stellen, ganz offensichtlich zu keiner veränderten öffentlichen und politischen Wahrnehmung ihrer Arbeit geführt" hat. Dem Kulturrat zufolge kommt in der Beschlussvorlage das Wort "Kultur" an keiner Stelle vor. Die politisch Verantwortlichen sollen sich zur Teilhabe- und Daseinsvorsorge bekennen, unter der eine wirksame Bekämpfung der Pandemie mit der Existenzsicherung der Träger des kulturellen Lebens verbunden wird.

Auch in Sachsen-Anhalt haben sich zahlreiche kulturelle Verbände und Interessenvertretungen gemeinsam in einem Schreiben an die Politik besorgt um die Lage der Kunstschaffenden gezeigt. Man sehe es als notwendig an, die "speziellen Bedarfe der freien Kunstschaffenden wie auch der Freien Berufe in der Kultur in Sachsen-Anhalt zugeschnittene Maßnahmen unbürokratisch und schnell umzusetzen und damit zur Reduzierung der Auswirkungen des weiteren Lockdowns für die freien Kulturschaffenden beizutragen."