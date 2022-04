Der Organist und Dirigent Albrecht Koch wird ab Oktober neuer Präsident des Sächsischen Kultursenats. "Mehr als bisher sind wir gesellschaftlich mit immensen Herausforderungen konfrontiert", sagte der gebürtige Dresdner zu seiner Wahl, die am Montagabend stattfand. "Kunst und Kultur können und müssen in dieser Lage Brücken bauen und Menschen verbinden." Der Kultursenat solle dafür in den kommenden Jahren Impulse sowohl in die Gesellschaft als auch in Landesregierung und Landtag hineingeben.