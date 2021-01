Laut Kulturstiftung des Bundes hat die interdisziplinäre Jury der Allgemeinen Projektförderung auf ihrer letzten Sitzung im Herbst 2020 bundesweit insgesamt 24 neue Förderprojekte ausgewählt. Die Fördersumme beträgt insgesamt 4 Mio. Euro. Davon entfallen 415.700 Euro auf zwei Förderprojekte in Thüringen und 115.000 Euro auf ein Förderprojekt in Sachsen.

Mit einem mixed-abled Ensemble unter Leitung des Choreographen Wagner Moreira entwickeln die Landesbühnen Sachsen und HELLERAU - Europäische Zentrum der Künste Dresden eine Produktion, die Fragen von Zugehörigkeit und Diversität bearbeitet und als "Relaxed and Sensorial Adapted Performance" auch die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen und besonderen Bedürfnissen ermöglicht, so die Kulturstiftung. Das Projekt "Difference? What difference does it make" wird mit 105.000 Euro gefördert.