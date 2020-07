"Es wird mit zweierlei Maß gemessen", sagt Jürgen Schneider, Leiter des Kulturfestivals Paulinzella im Gespräch mit MDR KULTUR. Das Hauptproblem ist seiner Ansicht nach die unterschiedliche Behandlung von privaten Veranstaltungen im Vergleich zu von der Stadt oder vom Land geförderten Veranstaltungen. "Wenn ich von vornherein eine Zusage bekomme 'deine Defizite werden übernommen', dann ist es natürlich viel leichter", so Schneider. Dann könne man auch andere Konzepte vorschlagen und so leichter die Genehmigung erlangen.

In der Klosterruine in Paulinzella sollte ein Kulturfestival stattfinden, das wegen Corona abgesagt wurde Bildrechte: imago/Karina Hessland

Das Kulturfestival Paulinzella war aber schließlich in die Kategorie Großveranstaltung einsortiert worden. Jürgen Schneider hatte versucht, bei der Stadtverwaltung Königssee einen Antrag zur Genehmigung zu stellen, doch die letzte Verordnung des Freistaates Thüringen bedeutete das Verbot des Kulturfestivals. Demnach sind öffentliche Veranstaltungen, die in besonderem Maße geeignet sind, die Ausbreitung der Pandemie zu fördern, bis einschließlich 31. August 2020 verboten.

Für Jürgen Schneider ist jedoch nicht nachvollziehbar, warum Veranstaltungen ähnlicher Form in anderen Städten stattfinden dürfen – so wie die Domstufenfestspiele in Erfurt. Von Tobias Knoblich, dem Kulturdezernenten der Stadt Erfurt heißt es, die Corona-Verordnung von Thüringen eröffne den Städten und Kommunen gewisse Spielräume bei der Zulassung von Veranstaltungen. "Wir sind jetzt auch nicht darauf erpicht, alles zu ermöglichen, aber bestimmte Formate sollten in den Sommermonaten möglich sein", so Knoblich.