"In der Teamentwicklung wird immer wieder thematisiert, dass man sich bei Konferenzen unglaublich viel Zeit nimmt. Das ist jetzt durch virtuelle Meetings nicht möglich. Also man kommt schneller auf den Punkt", so Michler. Man konzentriere sich wieder schneller auf das wirklich Wesentliche und mache nicht so viel Wind um vieles. Die Kommunikationstrainerin sieht darin eine sehr positive Tendenz, die unbedingt reflektiert werden müsse, damit sie bleibe.