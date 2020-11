Grafikerin Lucie Göpfert Bildrechte: Pia Uffelmann/MDR

Und so begegnen Grafiker, Modedesignerinnen, Gamedesignerinnen und Literaten Kindern abseits des Kunstunterrichts. Begegnungen, wie sie Lucie Göpfert, Stipendiatin und Grafikerin, bereits erlebt hat. Sie wurde im Februar für einen Workshop gebucht. In ihrem Kurs konzipierte, schrieb und band jedes Kind ein eigenes kleines Buch, was es am Ende mit nach Hause nehmen konnte. Für die Grafikerin war es besonders toll, dass sie den Kindern die künstlerische Arbeit und auch den Druck der Deadline vermittelt konnte. Dann hielten die Kinder am Ende ihres Workshops stolz ihr eigenes Buch in den Händen – und merkten, so Göpfert, wie toll es ist, wenn man selbst etwas schafft, was rund ist.