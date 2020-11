Der Jazztrompeter Till Brönner hat offenbar den richtigen Ton getroffen, als er vor gut zwei Wochen über die Folgen der Corona-Krise für Kunst und Kultur gesprochen hat. Das Video ging viral. Darin kommt er nach gut viereinhalb Minuten auch auf die Repräsentation von Kulturschaffenden in Gewerkschaften und Verbänden zu sprechen: "Wir in der Veranstaltungs- und Kulturbranche sind noch immer zu leise, weil wir keine ernstzunehmende Gewerkschaft haben. Und genau das rächt sich jetzt."

Christoph Schmitz sagt zudem, es gebe trotz einer traditionsreichen Geschichte von vielen Gewerkschafts- und Verbandsgründungen, die bereits direkt nach dem zweiten Weltkrieg begannen, keine Beitrittstradition unter den Künstlerinnen und Künstlern. In den USA sei das beispielsweise anders. Dort schließe man sich ganz selbstverständlich in Kunst- und Kulturgewerkschaften zusammen. Doch hierzulande ist gerade in der freien Szene die Unabhängigkeit und Freiheit des Künstlers ein hohes Gut. Eine Freiheit, die aber das Risiko von geringen Einkommensverhältnissen berge, sagt Thomas Putz von der LAG Soziokultur in Thüringen. Da habe der Broterwerb häufig Priorität und weniger die Organisation der kulturpolitischen Stimme, "weil Künstlerinnen und Künstler auch sehr freiheitsliebende Menschen sind, die sich nicht gerne reinreden lassen, die aber eben gleichzeitig auch das extreme Risiko tragen", so Putz weiter.