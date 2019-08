Das Kunstfest Weimar startet am Mittwoch mit neuem künstlerischen Leiter: Der Kurator und Dramaturg Rolf C. Hemke geht in seinem ersten Jahr voll ins Risiko, wie er bei MDR KULTUR erzählte.

Außerdem hat er den Leiter des Zentrums für Politische Schönheit mit ins Boot geholt. Der Aktionskünstler und Philosoph Philipp Ruch wird einen Gedenkabend zum Holocaust veranstalten. Der Fokus liege dabei auf zeitgenössischem Gedenken, so Hemke: "Es geht darum, dass wir feststellen, dass die Rhetorik in bestimmten Kreisen darauf hinausläuft die Shoa zumindest zu marginalisieren, als einen kleinen Flecken in der grandiosen deutschen Geschichte." Diese Sichtweise teile Hemke auf keinen Fall. Als Gesellschaft würde man die Verantwortung dafür tragen, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Dazu gehöre auch zu lernen und zu erinnern.