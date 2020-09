"Schwimmen nach Thüringen", das ist viel mehr als der Titel einer Inszenierung. Es ist ein Konzept, das der luxemburgische Schauspieler Steve Karier entwickelt hat, eine Annäherung an einen ihm unbekannten Ort mit den Mitteln des Theaters. Nachdem Karier bereits den Irak und Kambodscha auf diese Weise erkundet hat, ist nun also Thüringen dran, dramaturgisch begleitet von Kunstfest-Leiter Rolf Hemke.

Der Abend in Apolda beginnt mit einer Reminiszenz: an die erste Ankunft des Schauspielers im Städtchen Probstzella. Karier beschreibt voller Inbrunst, wie er aus dem Zug aussteigt und sich endlich ans Werk machen will, endlich mit seiner Theaterrecherche beginnen will – dann aber der Strom ausfällt und alle Pläne erst mal im Dunkeln liegen.

Geschichten gesucht

Diese Szene zeigt recht gut die holprige Genese von "Schwimmen nach Thüringen". Karier wollte sich eigentlich auf eine ausführliche Vor-Ort-Recherche begeben, die Corona-bedingt aber zu großen Teilen ausfallen musste. Stattdessen studierte er im Netz und startete gemeinsam mit dem Kunstfest einen Aufruf, die Menschen sollten ihm schriftlich mitteilen, was sie mit Thüringen verbinden: "Ich wollte herausfinden, wo die Gemeinsamkeiten zwischen den Thüringerinnen und Thüringern liegen", so Karier. "Was sind die Gemeinsamkeiten, was ist – wenn es sie gibt – eine thüringische Identität oder eine Seele Thüringens?" Der Open-Air-Theaterabend in Apolda fand im Hinterhof des Eiermannbaus statt. Bildrechte: Thomas Müller

Es sind große Fragen, denen Karier in der Inszenierung zunächst mit einem Blick in die Geschichte nachgeht. Er erzählt von den Thüringer Residenzen, vom Flickenteppich an Herzog- und Fürstentümern, der jahrhunderlang die hiesige Landkarte prägte. Und er rätselt immer wieder, wie vor diesem Hintergrund tatsächlich eine thüringische Identität entstehen konnte. Dann wechselt der Schauspieler wieder in die Gegenwart, spricht vom Bevölkerungsschwund Apoldas seit der Wende – und fragt das Publikum nach den Gründen dafür. Karier tut dies ausgesprochen souverän und gleichzeitig freundlich und unaufgeregt, seine Zugewandheit und das Interesse für diesen Ort machen den Abend besonders.

Einander zuhören

Steve Karier im Gespräch mit Florian Dossin. Bildrechte: Thomas Müller Dann bittet der Schauspieler einen jungen Gast auf die Bühne, Florian Dossin, einen 30-jährigen angehenden Stadtplaner, der sich in einer früheren Strickwarenfabrik in Apolda eingemietet hat. Dossin erzählt von seinem Wunsch nach Platz zum Entfalten, den es in Jena nicht gab. In der unscheinbaren Industriestadt Apolda könne er nun sein Ding machen. Sowieso sei die Stadt viel besser als ihr Ruf, erklärt Dossin – woraufhin sich einige Gäste aus dem Publikum wieder in die Unterhaltung einmischen und eine Lanze für ihre Heimat brechen. Für den Luxemburger Karier machen gerade solche Momente das "Schwimmen nach ..."-Konzept aus: "Die Begegnung steht im Mittelpunkt. Vielleicht ergibt sich so etwas Schönes für die Menschen. Wenn sie sehen, dass irgendwo in einem kleinen Land jemand gesessen hat und ernsthaft versucht hat, Thüringen zu verstehen."